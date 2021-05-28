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Новый тренд: насколько полезна зеленая гречка

Анна Берестовая
04:30 28.05.2021
Диетолог рассказала, насколько реальна польза зеленой гречки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала «Звезде», действительно ли зеленая гречка так полезна для здоровья, как считают многие любители правильного питания. Согласно ее словам, зеленая гречка отличается от коричневой гречки только тем, что она не обжарена.

«Состав микроэлементов одинаков», - уточнила эксперт.

По объяснению медика, маркетологи преподносят зеленую гречку более полезной только потому, что коричневая гречка подверглась термической обработке. Но на самом деле многие люди, покупая зеленую гречку, точно так же варят из нее кашу.

«Эта каша не очень приятная на вкус, потому что содержит большое количество растворимой клетчатки, и она дает слизь. Не всем это привычно», - отметила Деккер.

Однако диетолог добавила, что если зеленая гречка перед употреблением проращивается, то, как и любое другое пророщенное зерно, она может стать прекрасным источником сложных углеводов.

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