«Битва со стихией»: разведчики-участники АрМИ-2021 преодолели испытание водными преградами

На полигоне Кольцово в Новосибирской области стартовал пятый, заключительный этап всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021». В ходе первого дня заключительного этапа разведчики из 10 команд преодолели водную преграду и совершили марш-бросок с боевой стрельбой.

В ходе прохождения этапа разведчики с оружием и экипировкой, заранее упакованной в специальные водонепроницаемые мешки, в составе группы проплыли стометровую водную преграду. В то же время, механикам-водителям команды необходимо было преодолеть водную преграду на боевых машинах пехоты БМП-2 и пройти препятствия как на воде, так и на суше. Длина маршрута составляла более километра. Этап армейских соревнований также включал в себя совершение марш-броска, где разведчики выполнили скоростную стрельбу из автоматов, пулеметов и снайперских винтовок.

Кроме того, разведчики-связисты на контрольных точках маршрута отработали задачи организации связи и передачи разведывательных донесений, которые также будут учитываться при начислении баллов.

Завершится пятый этап соревнований 28 мая армейским рукопашным боем, проведенным с применением олимпийской системы.