Оседлать удачу: команды вышли на старт финального этапа конкурса «Конный марафон» в Туве

Военнослужащие конных подразделений вышли на старт завершающего этапа конкурса «Конный марафон» на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.

До начала этапа военнослужащие провели седловку и подготовили лошадей для скоростной дистанции протяженностью более четырех километров, а затем вышли на старт «Смешанной эстафеты на короткую дистанцию». На этапе военнослужащие соревновались в выполнении пяти специальных задач: преодолении полосы препятствий, метании гранат, стрельбе из гранатомета и пулемета, и в конкурсе погонщиков.

Открыла соревновательный день команда Центрального военного округа. Первую часть дистанции - полосу препятствий длинной около четырех километров, участники прошли в пешем порядке. Второй отрезок (скоростной участок) наездники преодолели верхом на конях. Общая протяженность маршрута заключительного этапа конкурса составила более семи километров.

По итогам первого этапа соревнований «Конный марафон на большую дистанцию» места среди команд распределились следующим образом: лидирует команда ЦВО, на втором и третьем месте команды ЮВО и Рязанского воздушно-десантного училища соответственно.

Всеармейский конкурс «Конный марафон» стартовал 24 мая. В течение пяти дней лучшие военнослужащие конных подразделений соревновались за победу и право на участие в Международных играх (АрМИ-2021), которые состоятся в августе.

В конкурсе принимают участие пять команд: команды Центрального и Южного военных округов, команда Рязанского десантного училища и дебютанты соревнований - команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Тувинского государственного университета.