Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Большегрузные монстры: в Тыве завершился самый скоростной конкурс «Военного ралли»

Алексей Курильченко
03:45 28.05.2021
Экипажи завершили соревновательную программу командного этапа конкурса «Военное ралли».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Гоночные экипажи грузовых автомобилей КамАЗ и «Урал» завершили соревновательную программу самого скоростного Всеармейского этапа конкурса «Военное ралли» в предгорьях западного Саяна.

Экипажи грузовиков стартовали в составе команд с временным интервалом в 20 минут. Каждая команда была представлена четырьмя автомобилями КамАЗ и «Урал». В ходе заезда по горностепной местности военным водителями необходимо было максимально точно и слаженно преодолеть маршрут протяженностью около 200 километров, не допустив разрывов в дистанции между экипажами команды и отклонений с маршрута.

На финише временные показатели фиксировались по замыкающему автомобилю. Каждая команда для успешного преодоления этапа разработала свою стратегию заезда, в которой учитывались множество деталей: от порядка старта машин в команде до выдерживания установленной дистанции между экипажами.

После подведения итогов заездов представителями судейского корпуса призовое место было присвоено команде Западного военного округа.

Всеармейский этап конкурса «Военное ралли-2021» стартовал 24 мая 2021 года в Республике Тыва и проходил в течение пяти дней. В нем принимали участие команды Центрального, Восточного, Южного Западного военных округов, команда Воздушно-десантных войск, команда Северного флота и войск национальной гвардии. Торжественная церемония закрытия конкурса состояться 29 мая 2021 года в культурном комплексе «Центр Азии» на берегу Енисея.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:29 Армия
Видео
Связисты в деле: стартовали гонка полевых узлов и скоростная эстафета конкурса «Уверенный прием»
01:33 В стране и мире
Ребенка придавил упавший тренажер в Твери
00:36 В стране и мире
Путин поздравил россиян с Днем пограничника
00:22 В стране и мире
Детям не показывать: в Сочи арестовали нарушителей в костюмах зверей из мультфильмов
23:34 В стране и мире
Башар Асад выиграл президентские выборы в Сирии с огромным перевесом
Популярное
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Видео
Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения
Видео
Впервые за 12 лет: россияне увидят редкое астрономическое явление
Видео
В мечтах о космосе: за что Гагарин благодарил конструктора КБ Королева Клавдию Соловьеву
Танки воздуха боятся: опубликованы кадры испытаний управляемых ракет «Вихрь» на вертолете Ка-52
Видео
Врач рассказал, как уберечься от ожогов на шашлыках
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.