Большегрузные монстры: в Тыве завершился самый скоростной конкурс «Военного ралли»

Гоночные экипажи грузовых автомобилей КамАЗ и «Урал» завершили соревновательную программу самого скоростного Всеармейского этапа конкурса «Военное ралли» в предгорьях западного Саяна.

Экипажи грузовиков стартовали в составе команд с временным интервалом в 20 минут. Каждая команда была представлена четырьмя автомобилями КамАЗ и «Урал». В ходе заезда по горностепной местности военным водителями необходимо было максимально точно и слаженно преодолеть маршрут протяженностью около 200 километров, не допустив разрывов в дистанции между экипажами команды и отклонений с маршрута.

На финише временные показатели фиксировались по замыкающему автомобилю. Каждая команда для успешного преодоления этапа разработала свою стратегию заезда, в которой учитывались множество деталей: от порядка старта машин в команде до выдерживания установленной дистанции между экипажами.

После подведения итогов заездов представителями судейского корпуса призовое место было присвоено команде Западного военного округа.

Всеармейский этап конкурса «Военное ралли-2021» стартовал 24 мая 2021 года в Республике Тыва и проходил в течение пяти дней. В нем принимали участие команды Центрального, Восточного, Южного Западного военных округов, команда Воздушно-десантных войск, команда Северного флота и войск национальной гвардии. Торжественная церемония закрытия конкурса состояться 29 мая 2021 года в культурном комплексе «Центр Азии» на берегу Енисея.