Связисты в деле: стартовали гонка полевых узлов и скоростная эстафета конкурса «Уверенный прием»

Гонка полевых узлов и скоростная эстафета команд-участниц Всеармейского этапа конкурса полевой выучки военных связистов «Уверенный прием» стартовали на полигоне межвидового регионального учебного центра войск связи ЦВО в Ульяновской области.

В ходе самых зрелищных этапов состязаний военные связисты четырех военных округов и главного центра связи Минобороны совершили марш на технике и на скорость развернули полевой пункт управления общевойсковой армии. Таким образом было обеспечено условное командование всеми услугами современной связи: спутниковой, радиорелейной, открытой и защищенной телефонией, а также военным «Интернетом» и видеоконференцсвязью.

Затем в составе экипажей военнослужащие преодолели тактическую полосу препятствий, включающую более 10 различных элементов и выполнили нормативы по ориентированию на местности, настройке радиостанции, передаче сигналов телеграфным ключом. При выполнении задач огневой подготовки связисты соревновались в меткости при поражении мишеней из пневматической винтовки.

Помимо этого, участники конкурса в составе команд сдали нормативы по физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите при преодолении условно зараженного участка местности и оказанию медицинской помощи условно раненому. Всего в конкурсе принимают участие более 200 военнослужащих из пяти сильнейших команд, представляющих Центральный, Восточный, Западный и Южный военные округа, а также главный центр связи центрального подчинения.