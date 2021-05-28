«Урок миротворца»: военнослужащие РФ провели интерактивное занятие в карабахской школе

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели просветительскую акцию «Урок миротворца» в средней школе села Норагюх Аскеранского района Нагорного Карабаха.

Более сотни учеников средних и старших классов стали участниками этой акции, проходившей в форме интерактивного занятия. В ходе лекции военнослужащие российского миротворческого контингента рассказали школьникам о главных задачах миротворческих подразделений. Что немаловажно – детям объяснили о повышенной опасности нахождения в районах, где ранее шли боевые действия, из-за большого количества взрывоопасных предметов.

«Сегодня в средней школе села Норагюх Аскеранского района мы провели интерактивный урок. На уроке мы рассказали детям о том, какие задачи выполняют миротворцы как в зоне Нагорного Карабаха, так и по всему миру в целом. Помимо рассказа о целях и задачах, выполняемых миротворцами, офицеры ЦГР довели детям требования безопасности в повседневной деятельности перед предстоящими каникулами, а также рассказали о способах оказания первой медицинской помощи», - сообщил офицер Центра гуманитарного реагирования Сергей Иванов.

Российские офицеры продемонстрировали детям изображения основных видов взрывоопасных предметов, встречающихся на территории Нагорного Карабаха. Также школьникам на практике объяснили правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим, в том числе при минно-взрывных травмах.

«Могу сказать, что этот интерактивный урок был очень полезен, как для нас, взрослых, так и для учащихся. Это очень важно, чтобы учащиеся и взрослые знали меры предосторожности: как нужно вести себя в таких обстоятельствах, когда они встречаются с неразорвавшимися минами. Это была для нас очень полезная информация. Мы очень рады видеть русские миротворческие силы в нашем регионе, в нашей стране и в школе. Мы очень благодарны вам за вашу работу, за вашу миссию», - поделилась учительница русского языка и литературы средней школы поселка Норагюх Лиана Илиян.

В завершение мероприятия школьники продекламировали стихи и исполнили песни на русском языке. За время выполнения миротворческих задач на территории Нагорного Карабаха российские военнослужащие более 40 раз приходили в гости к детям для проведения интерактивных уроков по истории, патриотических акций и тематических творческих встреч. В общей сложности в этих мероприятиях приняло участие более 4000 школьников и студентов.