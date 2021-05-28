СМИ: дипломат США оказался завсегдатаем стриптиз-клубов Екатеринбурга

Работник американского генконсульства США в Екатеринбурге Мэттю Сакс был замечен в одном из стриптиз-клубов города. Как отметил один из посетителей клуба, американец часто посещал подобные заведения и отдавал за услуги танцовщиц значительные суммы.

«Этот американец постоянно приходил и заказывал приватные танцы. Непонятно, нарушало ли такое поведение дипломата этические принципы Госдепартамента США, но отпраздновал он свое убытие из России на полную катушку!», - рассказал посетитель клуба агентству URA.RU.

По данным агентства, Сакс работал техническим сотрудником генконсульства США в Екатеринбурге до его закрытия в мае. Он обладал иммунитетом и паспортом дипломата. После закрытия диппредставительства все его сотрудники должны были вернуться в США. Журналист агентства предположил, что Сакс решил устроить себе «прощальную вечеринку», прежде чем вернуться домой.