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Роскомнадзор потребовал удалить публикацию из Instagram, оскорбляющую память участников ВОВ

Кира Карон
22:08 28.05.2021
О какой именно публикации сообщается неизвестно.
Роскомнадзор потребовал удалить публикацию из Instagram, оскорбляющую память участников ВОВ
© Фото: pixabay.com
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Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием удалить материал, оскорбляющий память ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что распространение на территории Российской Федерации сведений, выражающих явное неуважение к обществу, которое проявляется в очернении воинской славы и памятных дат России, осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества либо унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, преследуется по закону и относится к уголовно наказуемым деяниям.

Ранее в первом чтении Госдума приняла законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

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