США запросили у конгресса 665 млн долларов для защиты от РФ и КНР

Администрация Соединенных Штатов запросила у Конгресса 665 миллионов долларов на 2022 финансовый год для помощи Европе. Об этом говорится в тексте бюджетного запроса, опубликованном на сайте госдепа.

«Запрашиваемые на 2022 финансовый год средства для Европы и Евразии повысят устойчивость этих стран к негативному иностранному влиянию, будут способствовать продвижению евро-атлантической интеграции, параллельно помогая им отвечать на растущие вызовы со стороны России и Китая», - уточняется в документе.

Помимо этого, дополнительно администрация американского президента сделала запрос на 255 миллионов долларов для помощи Украине. В частности, финансирование позволит ускорить процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, а также будет способствовать реформированию институтов, необходимых для европейской интеграции страны.

На поддержку усилий администрации по продвижению стабильности и процветания в регионе Ближнего Востока и Северной Африки запрошено порядка 1,9 млрд долларов.