Власти Стамбула прокомментировали ситуацию в проливе Босфор

В проливе Босфор в Стамбуле инцидент с танкером не привел к человеческим жертвам. Об этом сообщила администрация города.

Отмечается, что ущерба для окружающей среды нет, пишет РИА Новости.

Движение по проливу Босфор в Стамбуле было остановлено из-за аварии потерявшего управление танкера. В районе квартала Еникей танкер RAVA с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать в сторону берега и был остановлен за 300 метров до берега.