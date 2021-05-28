В стране и мире Ситуация в Сирии Боевики более 40 раз обстреляли сирийские провинции Кира Карон Больше всего обстрелов террористы нанесли по провинциям Идлиб и Латакия. © Фото: Daniel Leal-Olivas ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: В идлибской зоне деэскалации в Сирии террористы группировки «Джебхат ан-Нусра*» совершили 43 обстрела. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Александр Карпов. В частности, в провинции Идлиб совершено 23 обстрела, в провинции Латакия - 12 обстрелов, в провинции Алеппо - два, в провинции Хама - шесть. «За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано», - акцентировал Карпов. *Запрещенная на территории России террористическая группировка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика