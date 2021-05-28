Шойгу посетил театральную постановку в пансионе воспитанниц Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу совместно с заместителями посетили спектакль по мотивам произведений Леонида Филатова в пансионе воспитанниц Министерства обороны. В труппе не профессиональные актеры, а воспитанницы пансиона и студенты московского военно-музыкального училища.

То, что эти актеры из военных заведений видно сразу - маршируют, играют на трубах, бьют в барабаны - по тому, как они это делают, не скажешь, что для многих постановка является первой.

Ни ирония, ни юмор армии не чужды, говорит министр, и все понимают: спектакль удался.

«Дорогие ребята, девочки, девушки! Я давно до слез не смеялся. Сегодня, пожалуй, первый раз, когда действительно было задорно, весело и невероятно талантливо. Вы знаете, мы вот, сидящие там, седые, взрослые, откровенно скажу, гордимся тем, что вы у нас такие есть. Вам огромное спасибо! Это первая проба, проба очень удачная, очень хорошая - отлично сыграли, отлично спели, отлично танцевали. Все молодцы!», - отметил Шойгу.

В пансионе воспитанниц Минобороны учатся дети военнослужащих, героев и для многих из них - это настоящая путевка в жизнь. Это одна из лучших школ страны. Здесь занимаются танцами, пением, театром. Выходят отсюда со знанием 3-х иностранных языков. Во многом это напоминает лицейское образование XIX века.

Как и когда-то в пансионах благородных девиц, их учат этике и правильным манерам. Растят - наше будущее.

«Нам удалось в рамках спектакля показать их все творческие способности - пели, танцевали, декларировали стихи. Я считаю, это замечательное творческое закрытие учебного года. Думаю, нам удалось порадовать министра и замминистра таким творческим событием», - сказала замминистра обороны России Татьяна Шевцова.

Об уровне театральных мастерских пансиона говорит уже одно то, что среди выпускниц есть студенты ВГИКа.

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