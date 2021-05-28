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В Тропарево почтили память воинов-автомобилистов

Светлана Головина
21:28 28.05.2021
Торжественные мероприятия прошли у памятника Героям-автомобилистам.
В Тропарево почтили память воинов-автомобилистов
© Фото: Минобороны России
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Накануне Дня автомобилиста в Тропарево прошли торжественные мероприятия в память о фронтовых водителях. В торжественном митинге приняли участие представители центральных органов военного управления Минобороны России, ветераны министерства и автомобильной отрасли, студенты МАДИ, а также военнослужащие московского гарнизона.

© Минобороны России

Собравшиеся почтили память минутой молчания, возложили цветы и венки к монументу Героям-автомобилистам. В завершении торжественным маршем прошла рота почетного караула.

© Минобороны России

Монумент Героям-автомобилистам представляет собой скульптурную композицию, в центре которой фигура водителя, опирающегося на рулевое колесо. В нижней части памятника образно представлены основные вехи в развитии автотранспорта: появление первого отечественного автомобиля, развитие автотранспортной отрасли в годы первых пятилеток, участие военных автомобилистов в Великой Отечественной войне, их неоценимый вклад в восстановление страны в послевоенный период, деятельность в современных условиях. На гранитной стене монумента увековечены имена и фамилии 17 водителей, удостоенных звания Героя Советского Союза, и 53 Героев Социалистического труда.

Военные автомобилисты ведут свой отсчет с 29 мая 1910 года, когда в Санкт-Петербурге образовали первую учебную автомобильную роту. Она заложила основы автомобильного дела в русской армии и стала прообразом автомобильных войск, автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения Вооруженных Сил России.

Во время Великой Отечественной войны воины-автомобилисты перевозили грузы по знаменитой «Дороге жизни». Их мужество и героизм позволили победить блокадному Ленинграду и приблизить Победу. Всего за годы войны автомобильным транспортом перевезено более  100 млн. тонн грузов, отремонтировано около миллиона машин.

Во время выполнения интернационального долга в Афганистане водителям отводилась решающая роль в обеспечении войск всеми видами материальных средств.

В различных вооруженных конфликтах они не раз жертвовали собой ради выполнения задач автотехнического и транспортного обеспечения войск.

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