Поклонская снялась с праймериз «Единой России» из-за «новой работы»
Депутат Госдумы поблагодарила избирателей и отметила, что «снова сможет надеть китель».
© Фото: duma.gov.ru
Депутат Госдумы Наталья Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России». Об этом она сообщила на своей странице в Telegram.
«Я снимаю свою кандидатуру с "праймериз" в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Скажу еще, что я снова смогу надеть китель.», - сказала парламентарий.
Поклонская поблагодарила своих избирателей и добавила, что «никуда не исчезает» и увидеться с ней можно будет на ее приемах в Крыму.