Поклонская снялась с праймериз «Единой России» из-за «новой работы»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России». Об этом она сообщила на своей странице в Telegram.

«Я снимаю свою кандидатуру с "праймериз" в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Скажу еще, что я снова смогу надеть китель.», - сказала парламентарий.

Поклонская поблагодарила своих избирателей и добавила, что «никуда не исчезает» и увидеться с ней можно будет на ее приемах в Крыму.