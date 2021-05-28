Зависнув над скалами: как спасатели эвакуировали потерявшихся туристов в горах Казахстана
Сотрудниками МЧС были обнаружены трое из семи потерявшихся во время похода туристов.
© Видео: Talgat Uali, YouTube © Фото: Talgat Uali, YouTube
В горах Туркестанской области Казахстана спасатели успешно обнаружили трех из семи потерявшихся туристов. Видео проведения эвакуации было опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как сотрудники МЧС совершают облет горной местности, после чего на спасательных тросах спускаются вниз для проведения эвакуации.
По словам туристов, в поход они вышли 21 мая и добрались до назначенной точки за два дня. При возвращении обратно группа заблудилась и решила разделиться. Поиски еще четырех продолжаются.
Поисковые мероприятия на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка стартовали 26 мая.