Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зависнув над скалами: как спасатели эвакуировали потерявшихся туристов в горах Казахстана

Светлана Головина
19:35 28.05.2021
Сотрудниками МЧС были обнаружены трое из семи потерявшихся во время похода туристов.
© Видео: Talgat Uali, YouTube © Фото: Talgat Uali, YouTube
Читайте нас на:

В горах Туркестанской области Казахстана спасатели успешно обнаружили трех из семи потерявшихся туристов. Видео проведения эвакуации было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС совершают облет горной местности, после чего на спасательных тросах спускаются вниз для проведения эвакуации.

По словам туристов, в поход они вышли 21 мая и добрались до назначенной точки за два дня. При возвращении обратно группа заблудилась и решила разделиться.  Поиски еще четырех продолжаются.

Поисковые мероприятия на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка стартовали 26 мая.    

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:37 В стране и мире
В Стамбуле остановлено движение по проливу Босфор из-за аварии танкера
20:00 В стране и мире
Поклонская снялась с праймериз «Единой России» из-за «новой работы»
18:11 В стране и мире
Видео
Путин: ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне
17:19 В стране и мире
Видео
В Саратове разгромлена ячейка украинской экстремистской группы М.К.У.*
17:16 В стране и мире
Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток»
Популярное
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Видео
Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.