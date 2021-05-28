Повелители тяжелой брони: под Челябинском определены финалисты «Танкового биатлона»

На полигоне Чебаркуль под Челябинском определили лучших танкистов России. К победе в финальных заездах всеармейского этапа «Танкового биатлона», через минно-взрывные заграждения, водные преграды и даже «стиральные доски», мчались сильнейшие команды.

Перед самым стартом командир взвода Дмитрий Фролов считает боеприпасы. А пересчитывает тренер его команды, лейтенант Игорь Артемьев. Затем - краткий ликбез дебютантам конкурса от победителя первого в истории международного Танкового биатлона.

Машины со старта выходят на огневые позиции. Из пулеметов по мишеням, имитирующим вертолет и гранатометный расчет. А фланговая стрельба из пушки тремя залпами в движении - по танкам условного противника. Расстояние до целей - до 1 800 метров.

В финал на машинах Т-72Б3М пробились три команды - Центрального и Южного военных округов, а также Казанского танкового училища. За ходом соревнования на полигоне Чебаркуль следит командующий войсками ЦВО Александр Лапин. В этом году на танковом биатлоне две номинации по модификациям танков Т-72. Участники говорят - несмотря на разницу в мощностях двигателей, управлять машинами на маршруте, преодолевать препятствия, одинаково непросто.

Кроме проверки подвески танка важно умение механиков-водителей держать машину на скорости на скользкой поверхности. Это, судя по всему, и дополнительное шумовое воздействие на экипаж. Грохот разносится на несколько километров вокруг. «Гребенка», или «стиральная доска», - пожалуй, самое экзотическое препятствие на маршруте.

В финальной эстафете на модификации Б3М вперед с первого заезда вырывается команда Центрального округа, но на середине маршрута на гусеницы стали наступать курсанты Казанского танкового училища. А на одном из кругов и они вовсе стали лидерами гонки. С легкостью преодолевая водные преграды.

Лейтенант Игорь Артемьев незамедлительно сменил тактику команды – на более агрессивную. Один из самых опытных танкистов страны диктует установки в режиме онлайн - из штаба управления гонкой. И экипаж Дмитрия Фролова передает машину сослуживцам с отрывом от конкурентов более чем в минуту.

Через полчаса последний, третий экипаж ЦВО, финиширует первым. Лучшие в российском танковом биатлоне не сдерживают эмоций.

«Большие эмоции были, особенно на вышке, когда немного уступали соперникам. Соперники - Южный округ, Казанское училище - были достойными. Но мои танкисты показали намного лучше», - поделился тренер команды ЦВО Игорь Артемьев.

В модификации БЗ победили танкисты Восточного военного округа. Они тоже дебютанты, но сама команда ВВО, наряду с представителями Центрального округа, танкисты титулованные. И сегодня продолжатели победных традиций двух округов - на одной, верхней, ступени пьедестала.



