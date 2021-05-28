Путин: ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне

Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне текущего года. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«В июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции. Можно считать, что в этом смысле работа завершается», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что это является хорошим примером сотрудничества двух государств. Помимо этого, по другим направлениям также отмечаются позитивные тенденции, добавил Путин.