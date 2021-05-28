«Крабовое сафари»: в Баренцевом море хотят разрешить вылов крабов

На Дальнем Востоке наказали контрабандиста, который продавал нашего живого краба китайцам. В тех краях это запрещено, а вот на русском Севере в Баренцевом море, например, собираются разрешить вылов деликатеса по лицензиям.

Целая спецоперация – найти мешки с крабами, ориентируясь лишь на любительское видео, выложенное в Сеть. И все же удается спустя час поисков наткнуться на гору уже сгнившего камчатского краба. Будь он свежим, деликатеса здесь не на одну сотню тысяч рублей.

Задерживают браконьеров регулярно. Только в прошлом году у них изъяли больше десяти тысяч особей краба. Причиненный ущерб, по самым скромным подсчетам составил 150 миллионов рублей.

У Алексея Ливанса - дайверская база. Туристы приезжают со всей России, в допандемийный период приезжали со всего мира, но краб здесь много лет под запретом. Играть с ним под водой можно, но взять в руки нельзя. Сразу штраф с арестом судна и уголовное дело. И это при том, что крабов на дне уже миллионы.

«Были мы на миграции краба, когда "шел ковер", просто живой "ковер из краба", есть и видео такое. То есть глядя на то, что происходит сейчас на дне нашего моря Баренцева, то краб – это беда. Его просто надо вылавливать», - поделился руководитель дайвинг-центра Алексей Ливанс.

С Дальнего Востока в Баренцево море камчатского краба завезли в 60-ых годах: девять самок, 12 миллионов икринок. Популяция росла очень быстро.

«Ловить его надо, он уничтожает все, что есть в Баренцевом море, всю молодь, всю икру, то есть все, что есть на дне, он уничтожает», - сказал рыбак Виктор Бушкевич.

Сегодня, рыбаки сетуют, что краба столько, что он ест и себе подобных, и всех других морских обитателей. Так, в двухмильной зоне трески и пинагоры уже почти не осталось. Уходить надо, минимум, в три раза дальше от берега. Или разрешить вылов краба.

«Почему из него сделали какого-то небожителя, которого просто нельзя добывать. Трогать нельзя. Смотреть на него. Да и слово такого, вроде как, нельзя произносить», - добавил рыбак Валерий Бакулин.

Ученые рыбаков поддерживают, краболовля – не в промышленных масштабах, а для себя – на стол, не навредит экосистеме моря. Но есть экономические соображения, по которым открытие свободного лова невозможно.

«Если всем разрешить ловить, то цена на краба упадет, и мы не будем получать столько денег, сколько мы хотели бы. Ведь его для чего сюда завозили – это валютный экспорт мяса», - прокомментировал заместитель директора Мурманского морского биологического института Михаил Макаров.

И все же «первая ласточка» есть. В августе в Мурманской области стартует крабовое сафари - лов по лицензиям. На пяти участках, закрепленных за туроператорами. Общая квота 100 тонн.

Пока стоимость тура не утверждена, но туристы – местные жители, конечно, меньше, - уже интересуются.

«Не секрет, что крабовое сафари, которое норвежцы предлагают, оно пользуется спросом, и многие россияне проявляют интерес, но в связи с развитием пандемии, границы стало не так просто пересекать, поэтому те, кто раньше ездил в Норвегию, пожалуйста, приезжайте к нам в регион», - добавил заместитель начальника отдела Министерства природных ресурсов Мурманской области Андрей Алексеев.

«Белых пятен» в теме краболовли еще достаточно. Поэтому в планах увеличить сроки рыбалки камчатского краба, количество участков и квоту. Впрочем, о целесообразности этих нововведений можно будет говорить только по итогам первого крабового сезона.