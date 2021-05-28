В лесах Тверской области стартовал конкурс на лучших военных топографов страны

Бегом по азимуту, в боевой выкладке, по Тверским лесам отправились лучшие военные топографы со всей страны. На базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова проходит всеармейский конкурс «Надежный ориентир». В этот раз формат состязаний ориентирован на подготовку к конкурсу «Меридиан», который впервые пройдет в рамках АрМИ-2021.

Расчеты выходят на трассу. Впереди у них 6 точек, где надо отметиться. В общей сложности они должны пробежать около пяти километров. Главная особенность - ориентирование на местности в полной экипировке.

Со старта в лес уходят расчеты военных топографов, представляющих части всех военных округов, видов и родов войск. Они позволяют ориентироваться подразделениям, кораблям, летательным аппаратам наших вооруженных сил в любой точке планеты! Без военных топографов не взлетит ни один самолет, не уничтожит цель ракета. А на этих соревнованиях они на время показывают профессиональные навыки ориентирования.

Каждому участнику выдается чип, который надевается на палец. Именно им отмечаются на контрольных точках. Судьи на компьютере видят, какая команда прошла, фамилии. И, конечно, время прохождения.

У конкурса «Надежный ориентир» - несколько этапов. Его участники делают геодезические измерения, определяют координаты для стрельбы артиллерии, и это после того, как они пробежали полосу препятствий, преодолев ров, лабиринт, змейку. При этом в руках у топографов спецоборудование весом около 25 килограммов. В финале расчет ждет своеобразный пазл из географических карт, которые надо собрать на время!

Но самое сложное состязание - Азимут, где военнослужащие в полной экипировке перемещаются на местности, отыскивая по компасу контрольные точки и ориентируясь в незнакомом лесу. Чтобы показать лучшее время, всю дистанцию военнослужащие преодолевают бегом.

После пробежки вместе с расчетом силы быстро исчезают. Наравне с мужчинами эту трассу преодолевают и девушки. Одна из женских команд приходит к финишу в тройке лидеров.

Еще один этап - выполнение упражнений по армейской тактической стрельбе. Любой военный картограф владеет многими видами оружия.

Лучшие по итогам всех конкурсов специалисты топографических служб представят нашу страну в международном финале конкурса Армейских игр.