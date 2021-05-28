Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В лесах Тверской области стартовал конкурс на лучших военных топографов страны

Тимур Шерзад
Алексей Кошкин
18:03 28.05.2021
Каждому участнику выдается чип, который надевается на палец. Именно им отмечаются на контрольных точках. Судьи на компьютере видят, какая команда прошла, и даже отдельные фамилии. И, конечно, время прохождения.
В лесах Тверской области стартовал конкурс на лучших военных топографов страны
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Бегом по азимуту, в боевой выкладке, по Тверским лесам отправились лучшие военные топографы со всей страны. На базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова проходит всеармейский конкурс «Надежный ориентир». В этот раз формат состязаний ориентирован на подготовку к конкурсу «Меридиан», который впервые пройдет в рамках АрМИ-2021. 

Расчеты выходят на трассу. Впереди у них 6 точек, где надо отметиться. В общей сложности они должны пробежать около пяти километров. Главная особенность - ориентирование на местности в полной экипировке.

Со старта в лес уходят расчеты военных топографов, представляющих части всех военных округов, видов и родов войск. Они позволяют ориентироваться подразделениям, кораблям, летательным аппаратам наших вооруженных сил в любой точке планеты! Без военных топографов не взлетит ни один самолет, не уничтожит цель ракета. А на этих соревнованиях они на время показывают профессиональные навыки ориентирования.

Каждому участнику выдается чип, который надевается на палец. Именно им отмечаются на контрольных точках. Судьи на компьютере видят, какая команда прошла, фамилии. И, конечно, время прохождения.

У конкурса «Надежный ориентир» - несколько этапов. Его участники делают геодезические измерения, определяют координаты для стрельбы артиллерии, и это после того, как они пробежали полосу препятствий, преодолев ров, лабиринт, змейку. При этом в руках у топографов спецоборудование весом около 25 килограммов. В финале расчет ждет своеобразный пазл из географических карт, которые надо собрать на время!

Но самое сложное состязание - Азимут, где военнослужащие в полной экипировке перемещаются на местности, отыскивая по компасу контрольные точки и ориентируясь в незнакомом лесу. Чтобы показать лучшее время, всю дистанцию военнослужащие преодолевают бегом.

После пробежки вместе с расчетом силы быстро исчезают. Наравне с мужчинами эту трассу преодолевают и девушки. Одна из женских команд приходит к финишу в тройке лидеров.

Еще один этап - выполнение упражнений по армейской тактической стрельбе. Любой военный картограф владеет многими видами оружия.

Лучшие по итогам всех конкурсов специалисты топографических служб представят нашу страну в международном финале конкурса Армейских игр.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:19 В стране и мире
Видео
В Саратове разгромлена ячейка украинской экстремистской группы «М.К.У.*»
17:16 В стране и мире
Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток»
17:19 В стране и мире
Видео
В Саратове разгромлена ячейка украинской экстремистской группы «М.К.У.*»
14:21 Армия
Гром морской артиллерии: малые противолодочные корабли Балтфлота провели стрельбы в Финском заливе
13:52 В стране и мире
Видео
Бушующее пламя: на парковке в Москве сгорели четыре автомобиля
Популярное
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Видео
Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.