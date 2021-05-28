В Саратове разгромлена ячейка украинской экстремистской группы «М.К.У.*»

В Саратове разгромили ячейку украинской экстремистской группы «М.К.У.*». Члены группы пропагандировали массовые убийства. Об этом говорится в сообщении Центр общественных связей ФСБ России.

«В результате проведенных мероприятий 14 участников указанной группы задержаны в городе Саратове. Члены группы дают признательные показания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ФСБ, МВД и СК в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем была «пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств (М.К.У.)*».

По адресам проживания членов экстремистской группы были изъяты пропагандистские материалы, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению СВУ и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций.

*Запрещенная на территории России террористическая группировка.