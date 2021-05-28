Минздрав РФ решил отказаться от комбинирования AstraZeneca и «Спутник V»

Комитет по этике Минздрава России отказался от комбинирования исследование вакцин AstraZeneca и «Спутник V».

В исследовании должны были участвовать две группы добровольцев. Первая получает инъекцию аденовирусной вакцины AstraZeneca, а на уже 29 день после первого введения - первый компонент «Спутника V». Во второй группе очередность введения препаратов меняется.

Ранее стало известно, что российский препарат «Спутник V» является наиболее узнаваемым вакциной от коронавируса в мире. По итогам опроса, 54% респондентов назвали РФ государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Тем самым Россия опередила США и Великобританию (2-е и 3-е место соответственно).