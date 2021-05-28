Российские миротворцы обеспечили безопасность 127 паломников в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы продолжают контролировать реализацию достигнутых договоренностей о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе.

За прошедший период не зафиксировано ни нарушений режима прекращения огня, ни провокационных действий в отношении российских военнослужащих.

С 21 мая российским миротворческий контингент обеспечил прохождения колонн вооруженных сил азербайджанской стороны. Двенадцать из них прошли через Лачинский коридор на север и на юг, восемь по маршруту Шуша-Красный Базар-Каджар и обратно.

23 мая российские миротворцы обеспечили безопасное посещение монастырей Амарас и Гандзасар религиозными паломниками.

25 мая миротворцы вместе с российским благотворительным фондом «Спеши к добру» провели гуманитарную акцию, в ходе которой была оказана помощь жителям населенных пунктов Хнкаван и Имерет-Геревенд. Было доставлено 5 тонн гуманитарных грузов, их получили 174 человека.

Российские военные инженеры продолжают разминировать местность и объекты Нагорного Карабаха, а также уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы. На сегодня проверено 1844 здания, более 657 километров дорог. Очищено 2121 гектаров территории, уничтожено 25 613 взрывоопасных предметов.