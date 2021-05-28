Лучшие летчики провели бой в рязанском небе в рамках конкурса «Авиадартс»

Кто лучший в воздушном бою, выяснили участники Всеармейского конкурса «Авиадартс» в Рязанской области.

Летчики военной авиации продемонстрировали действия при встрече с условным противником: в короткое время нужно обнаружить цель и поразить ее с помощью электронного пуска.

Экипажи также соревновались в технике управления самолетом, выполнив фигуры высшего пилотажа парой. А также показали умение определять координаты наземных объектов.