Лучшие летчики провели бой в рязанском небе в рамках конкурса «Авиадартс»
Пилоты военной авиации продемонстрировали действия при встрече с условным противником: в короткое время нужно обнаружить цель и поразить ее с помощью электронного пуска.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Кто лучший в воздушном бою, выяснили участники Всеармейского конкурса «Авиадартс» в Рязанской области.
Летчики военной авиации продемонстрировали действия при встрече с условным противником: в короткое время нужно обнаружить цель и поразить ее с помощью электронного пуска.
Экипажи также соревновались в технике управления самолетом, выполнив фигуры высшего пилотажа парой. А также показали умение определять координаты наземных объектов.