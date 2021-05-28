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Житель Москвы сделал бассейн на балконе

Кира Карон
16:17 28.05.2021
Соседи жаловались на регулярные протечки и опасались, что кровля дома может не выдержать сверхнагрузки и обрушиться.
Житель Москвы сделал бассейн на балконе
© Фото: mos.ru
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В Москве на проспекте Мира мужчина сделал в собственной квартире на восьмом этаже бассейн и зимний сад. Собственник «проблемной» квартиры длительное время препятствовал проверке и не предоставлял доступ жилищным инспекторам.

Зафиксировать масштабную незаконную перепланировку Инспекции удалось по решению Останкинского районного суда города Москвы. После проверки было установлено, что в границах балкона, расположенного на эксплуатируемой кровле дома, мужчина обустроил бассейн и зимний сад, а также объединил балкон с жилым помещением. В 2012 году по требованию Инспекции, мужчина демонтировал сооружения, но вскоре снова построил бассейн.

В 2021 году Мосжилинспекция добилась повторного демонтажа бассейна на кровле дома, а собственнику снова пришлось его демонтировать. За самовольное работы по перепланировки квартиры мужчину привлекли к административной ответственности.

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