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Подросток сломал позвоночник в парке аттракционов Петербурга

Светлана Головина
16:11 28.05.2021
По факту инцидента прокуратура организовала проверку.
© Видео: Прокуратура Санкт-Петербурга © Фото: Павел Нейгум, Youtube
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В парке аттракционов Санкт-Петербурга подросток сломал позвоночник во время катания на «Американских горках». По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

Инцидент произошел 16 мая, но в надзорное ведомство родители ребенка обратились только 28 мая.  

Пострадавшим оказался 12-летний мальчик, который после заезда пожаловался на боль в груди, однако никаких внешних изменений родители не обнаружили. Поскольку состояние ребенка ухудшалось, было проведено рентген-обследовние,  которое показало компрессионный перелом позвоночника.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей, а также техническому состоянию аттракциона», - сказала старший помощник прокурора Екатерина Дмитриева.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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