Российские беспилотники оснастят не требующей ориентиров навигацией

Ростех оснастит отечественные беспилотники уникальными инерциальными навигационными системами. Их преимущество состоит не только в высокой точности, но и в способности работать автономно и при отсутствии наземных, морских и космических ориентиров.

Системы навигации позволяют определить и комплексно обработать также передачу пилотажно-навигационных данных. При этом система передает по отдельным каналам спутниковую и инерциальную информацию.

«Разработки структур Ростеха в сфере создания инерциальных систем навигации можно назвать уникальными. Основанные на колоссальном опыте создания бортового оборудования для самолетов и вертолетов, эти системы отличаются надежностью, высочайшей точностью и универсальностью. Они позволяют беспилотнику не зависеть от наземных ориентиров и погодных условий», - сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Система осуществляет общую географическую ориентировку. Она способна определять местонахождение беспилотника относительно заданной цели или траектории, причем в виде целей могут выступать и движущиеся объекты.

Инерциальные бесплатформенные системы также отличаются и меньшими весом и габаритами, они способы работать при значительных перегрузках, что важно для летательного аппарата.

«В навигационных системах предусмотрена возможность работы по GPS, или ГЛОНАСС, в совмещенном режиме или автономно. При этом погрешность систем - менее 1% при обычном режиме работы и менее 2% - при автономном», – отметил генеральный директор занимающегося разработкой этих навигационных систем АО «КРЭТ» Николай Колесов

Первые образцы этих новейших навигационных систем будут поставлены для применения на беспилотниках, произведенных в России, уже в этом году.