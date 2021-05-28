«Сонный Джо» и «Тефлоновый Дон»: как боссы мафии повлияли на политическую карьеру Байдена

Каждый день в мире перерабатывается огромное количество самых разных отходов. Однако не всегда процесс проходит законно, часто те или иные лица пытаются менять его для собственной выгоды. К примеру, некоторое время назад одними из главных «регуляторов» переработки мусора были представители криминального мира, влиятельные мафиозные семьи. Такие, как семья Гамбино из Нью-Йорка.

Ее босс в 1986-1992 годах Джон Готти по профессии был сантехником. Многолетняя история его взаимоотношений с Федеральным бюро расследований и Федеральной налоговой службой никак не могла увенчаться успехом правоохранителей, за что мафиози получил прозвище «Тефлоновый Дон». В конце концов, он все же попал в тюрьму, где умер от рака горла. Именно при нем доходы мафии от мусорного бизнеса достигли астрономических сумм - на одних только нью-йоркских помойках Гамбино зарабатывали до 1 миллиарда долларов в год.

Боссы мафиозных профсоюзов выставляли клиентам цены на 40-50% выше ранее согласованных, не оставляя другого выбора. На заработанные нечестным путем средства семья «покупала дружбу» с полицейскими, судьями и политиками.

Так, не остался в стороне от нелегальных махинаций и нынешний президент США Джо Байден. В ноябре 2020 года издание The Buffalo Chronicle со ссылкой на собственный анонимный источник сообщило о том, что политик ранее якобы заручился поддержкой филадельфийской мафии во время проведения предвыборной компании. Правоохранители сочли публикацию недостоверной, но в политической биографии Джо Байдена были и подтвержденные факты общения с мафией - об этом в своих мемуарах вспоминал киллер Фрэнк Ширан.

«В конце 1972 года я принимал одного очень известного знакомого юриста, очень большого человека в демократической партии. Он хотел поговорить со мной о предстоящей в 1972 году выборной кампании в сенат США. Когда Джо Байден спросил меня, можно ли ему выступить перед рядовыми членами, я поставил вопрос на исполкоме и выслушал их мнения. Никто не выступил против, и я дал согласие», - приводит его слова программа «Код доступа» на «Звезде».

Кто еще и как зарабатывает огромные состояния на мусорном бизнесе? И почему Европа и США экспортируют собственные отходы в другие страны? Лишь единичные проценты от общего числа всего объема мусора перерабатывается «в белую». О том, какое «мусорное» будущее ждет мир, в новом выпуске программы «Код доступа» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в YouTube.

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