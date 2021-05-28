Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Сонный Джо» и «Тефлоновый Дон»: как боссы мафии повлияли на политическую карьеру Байдена

Егор Левин
15:40 28.05.2021
Издание The Buffalo Chronicle со ссылкой на анонимный источник сообщило, что главный демократ США якобы прибегал к помощи мафии в предвыборной гонке; проверять обстоятельства не стали, но киллер Фрэнк Ширан рассказал об одном свершившемся факте общения с нынешним американским лидером.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Oliver Contreras, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Каждый день в мире перерабатывается огромное количество самых разных отходов. Однако не всегда процесс проходит законно, часто те или иные лица пытаются менять его для собственной выгоды. К примеру, некоторое время назад одними из главных «регуляторов» переработки мусора были представители криминального мира, влиятельные мафиозные семьи. Такие, как семья Гамбино из Нью-Йорка.

Ее босс в 1986-1992 годах Джон Готти по профессии был сантехником. Многолетняя история его взаимоотношений с Федеральным бюро расследований и Федеральной налоговой службой никак не могла увенчаться успехом правоохранителей, за что мафиози получил прозвище «Тефлоновый Дон». В конце концов, он все же попал в тюрьму, где умер от рака горла. Именно при нем доходы мафии от мусорного бизнеса достигли астрономических сумм - на одних только нью-йоркских помойках Гамбино зарабатывали до 1 миллиарда долларов в год.

Боссы мафиозных профсоюзов выставляли клиентам цены на 40-50% выше ранее согласованных, не оставляя другого выбора. На заработанные нечестным путем средства семья «покупала дружбу» с полицейскими, судьями и политиками.

Так, не остался в стороне от нелегальных махинаций и нынешний президент США Джо Байден. В ноябре 2020 года издание The Buffalo Chronicle со ссылкой на собственный анонимный источник сообщило о том, что политик ранее якобы заручился поддержкой филадельфийской мафии во время проведения предвыборной компании. Правоохранители сочли публикацию недостоверной, но в политической биографии Джо Байдена были и подтвержденные факты общения с мафией - об этом в своих мемуарах вспоминал киллер Фрэнк Ширан.

«В конце 1972 года я принимал одного очень известного знакомого юриста, очень большого человека в демократической партии. Он хотел поговорить со мной о предстоящей в 1972 году выборной кампании в сенат США. Когда Джо Байден спросил меня, можно ли ему выступить перед рядовыми членами, я поставил вопрос на исполкоме и выслушал их мнения. Никто не выступил против, и я дал согласие», - приводит его слова программа «Код доступа» на «Звезде».

Кто еще и как зарабатывает огромные состояния на мусорном бизнесе? И почему Европа и США экспортируют собственные отходы в другие страны? Лишь единичные проценты от общего числа всего объема мусора перерабатывается «в белую». О том, какое «мусорное» будущее ждет мир, в новом выпуске программы «Код доступа» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в YouTube.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:21 Армия
Гром морской артиллерии: малые противолодочные корабли Балтфлота провели стрельбы в Финском заливе
13:52 В стране и мире
Видео
Бушующее пламя: на парковке в Москве сгорели четыре автомобиля
13:24 Армия
Центр «Авангард» стал местом проведения сборов для 15 тысяч юнармейцев
12:17 В стране и мире
Роспотребнадзор: переболевшим COVID-19 все равно нужно вакцинироваться
11:13 В стране и мире
СМИ: ФБР начало собственное расследование инцидента с Ryanair
Популярное
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Видео
В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща
Видео
Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.