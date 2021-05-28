В стране и мире Ушла по воду: в Красноярске из-за повышения уровня воды подтопило часть набережной Светлана Головина В Красноярском крае сразу в нескольких районах из-за паводков сохраняется сложная ситуация. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: 7 канал Красноярск Читайте нас на: В Красноярском крае в результате поднятия уровня воды в Енисее подтопленной оказалась часть левобережной набережной. На данный момент участок оцеплен. Сложная ситуация с паводками отмечается в Шушенском и Ермаковском районах. Из-за подъема уровня воды в реках подтопленными оказались порядка 15 жилых домов и свыше 200 дачных участков. Как передают коллеги «7 канал Красноярск», на пяти участках местных автодорог наблюдаются переливы. Без транспортного сообщения находятся четырнадцать населенных пунктов. По данным ГУ МЧС России по региону, к ликвидации паводков привлечены более ста человек и 49 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика