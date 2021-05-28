Юнармии исполняется 5 лет

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение Юнармия отмечает свое пятилетие. Созданное в 2016 году по инициативе Минобороны и поддержке президента России, сегодня оно набрало численность в восемь сотен тысяч участников.

Основная задача движения - патриотическое воспитание, идущее бок о бок с физическим, интеллектуальным и социальным развитием молодежи.

Юнармейцев привлекают к работе по увековечиванию памяти защитников Отечества. Они принимают участие в военных парадах, в конкурсах АрМИ. Они покоряли Эльбрус и Северный полюс, исследовали острова Финского залива, Большой Курильской гряды, курганы Тывы, исторические объекты Крыма и другие места России.

На данный момент региональные штабы Юнармии имеются в 85 регионах России. Действуют более двух тысяч местных отделений, 24 тысячи юнармейских отрядов, 69 домов Юнармии в 37 субъектах России. В кружках и секциях движения занимается более 15 тысяч человек.

Пятилетие Юнармии отмечено Всероссийским молодежным форумом «Дай пять», проходящим в центре «Авангард». Там собрались 500 юнармейцев из 85 регионов страны. Завершится он 30 мая - во время торжественной церемонии лучших юнармейцев наградят памятными медалями в честь пятилетия движения и благодарственными письмами.