Водитель «КамАЗа» под Иваново провалил единственный мост, соединявший село

В Южном районе Ивановской области водитель, перевозивший какой-то груз на «КамАЗе», решил проскочить с ним по единственному мосту, который предназначен только для легковых автомобилей.

Фотографии последствий данного опрометчивого шага водителя появились на странице региона в соцсети «ВКонтакте». Проехав ровно половину моста, который был сверху покрыт, видимо, наскоро - всего лишь бетонными плитами, - «КамАЗ» проломил конструкцию и оказался наполовину под мостом.