Водитель «КамАЗа» под Иваново провалил единственный мост, соединявший село
Большегрузный автомобиль проехал по мосту для легковых автомобилей - и увяз под ним на самой середине пути.
© Видео: Иваново 37, ВКонтакте © Фото: Подслушано Иваново, ВКонтакте
В Южном районе Ивановской области водитель, перевозивший какой-то груз на «КамАЗе», решил проскочить с ним по единственному мосту, который предназначен только для легковых автомобилей.
Фотографии последствий данного опрометчивого шага водителя появились на странице региона в соцсети «ВКонтакте». Проехав ровно половину моста, который был сверху покрыт, видимо, наскоро - всего лишь бетонными плитами, - «КамАЗ» проломил конструкцию и оказался наполовину под мостом.
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