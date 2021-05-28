В стране и мире Бушующее пламя: на парковке в Москве сгорели четыре автомобиля Алена Миронова Четыре автомобиля загорелись на парковке неподалеку от торгового центра «Авиапарк» в Москве. © Видео: Виктор Логинов, ВКонтакте © Фото: Виктор Логинов, ВКонтакте Читайте нас на: Четыре автомобиля сгорели на парковке на Ходынском бульваре неподалеку от торгового центра «Авиапарк» в Москве. Кадры пожара опубликовали в Сети. На них видно, как огромное пламя охватило машины, стоящие на парковке. Отмечается, что общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Причины произошедшего в настоящий момент уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика