Бушующее пламя: на парковке в Москве сгорели четыре автомобиля
Четыре автомобиля загорелись на парковке неподалеку от торгового центра «Авиапарк» в Москве.
© Видео: Виктор Логинов, ВКонтакте © Фото: Виктор Логинов, ВКонтакте
Четыре автомобиля сгорели на парковке на Ходынском бульваре неподалеку от торгового центра «Авиапарк» в Москве.
Кадры пожара опубликовали в Сети. На них видно, как огромное пламя охватило машины, стоящие на парковке.
Отмечается, что общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Причины произошедшего в настоящий момент уточняются.