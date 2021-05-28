В стране и мире Суд огласил приговоры экс-полицейским по делу Ивана Голунова Алена Миронова Мосгорсуд озвучил приговор экс-полицейским, задержавшим Ивана Голунова 6 июня 2019 года. © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Читайте нас на: Мосгорсуд озвучил приговоры полицейским по делу Ивана Голунова. Так, решением суда главный фигурант дела экс-полицейский Игорь Ляховец получил 12 лет лишения свободы. Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев - 8 лет, Денис Коновалов - 5 лет. Они также лишены званий и права занимать государственные должности. Напомним, летом 2019 года в Москве задержали журналиста Ивана Голунова, при себе у которого правоохранители обнаружили, по их утверждениям, наркотические средства. Однако впоследствии инициированное уголовное производство закрыли «в связи с недоказанностью участия». Голунов с самого начала утверждал, что наркотики ему не принадлежат. Пятерых полицейских задержали, а глав управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве и УВД по ЗАО уволили решением министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика