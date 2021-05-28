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Росавиация предупредила авиакомпании о возможных задержках при прохождениях процедур прилета, вылета и транзита

Валентина Пескова
13:01 28.05.2021
Уведомление касается рейсов, которые следуют из Европы через Россию и обратно, в связи ранее утвержденным изменением в их маршрутах.
Росавиация предупредила авиакомпании о возможных задержках при прохождениях процедур прилета, вылета и транзита
© Фото: Leonid Faerberg, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Согласно извещению Росавиации, авиакомпании уведомлены о том, что в связи с изменением ранее утвержденных маршрутов, следующих из пунктов Европы через воздушное пространство России и обратно, нужно принимать во внимание возможное увеличение времени, которое может потребоваться для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом через воздушного пространства Российской Федерации.

«Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний», - пояснили в Росавиации. 

В ведомстве уточнили, что регулирование потоков воздушного движения будет осуществляться российскими органами обслуживания воздушного движения в соответствии с установленными правилами, которые изложены в Сборнике аэронавигационной информации РФ. Данные правила вводятся в целях обеспечения установленной пропускной способности воздушного пространства РФ и обеспечения достойного уровня безопасности полетов.

Согласно подсчетам Росавиации, за прошедшие сутки российские авиакомпании выполнили 134 рейса с использованием воздушного пространства Белоруссии, европейские авиакомпании - 113 рейса с использованием воздушного пространства Белоруссии, и 53 рейса - по альтернативным маршрутам.

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