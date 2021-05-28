Шойгу предложил провести Большую всероссийскую спартакиаду юнармейцев

Сергей Шойгу выдвинул идею проведения Большой всероссийской спартакиады «Юнармии». Он сделал это в ходе общения с участниками юнармейского форума «Дай пять!», стартовавшего сегодня на базе центра «Авангард».

«У нас с вами впереди масштабная интересная задача, которая будет называться «Большая всероссийская спартакиада юнармейцев», - сказал Шойгу.

Министр добавил, что, если идея будет поддержана в Юнармии, то он с удовольствием займется ею с юнармейцами.

Всероссийский молодёжный форум «Дай пять!» проходит в честь пятилетия «Юнармии». Он собрал более полутысячи юнармейцев из 85 регионов страны - от Камчатки до Калининграда. Сам форум продлится три дня.