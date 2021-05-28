Всегда на связи: эксперт рассказал, как обезопасить ребенка в большом городе

Многие дети летом остаются в городе или уезжают в другие города в гости к бабушкам и дедушкам. О том, какие существуют городские опасности для детей и как обезопасить ребенка в городе, «Звезде» рассказал координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

«Украдет, увезет - это прям сильная редкость. Это прям очень сильная редкость. Но как сейчас с детьми обстоят дела..они обстоят странным образом. Я для себя это обнаружил. Я не ожидал. Ребенок, который уже может самостоятельно передвигаться по городу..вот его родители отпускают. Он поехал на соревнования, куда-то там в кино, ну в общем куда-то вне своего района. Он там отсоревновался, возвращается обратно, у него садится мобильный телефон. Современный ребенок с севшим мобильным телефоном - это дезориентированный ребенок. У него даже порой не хватает коммуникативных навыков спросить "дяденька, извините пожалуйста, как мне пройти в Коньково?". И это проблема, потому что ребенок топчется на улице, он ни у кого ничего не может спросить и просто ищет, где бы зарядить свой телефон. И это плохо», - заявил эксперт.

Леонов рекомендует родителям объяснять своим детям то, что они всегда должны выходить из дома с заряженным мобильным телефоном, дополнительной внешней батареей и проводами. Также можно даже покататься с ребенком на общественном транспорте, чтобы он понимал, как передвигаться в городе. Эксперт обратил внимание на то, что знать свой город, место, где ты живешь - очень важно.

«И стандартное правило. Если тебя кто-то куда-то зовет, неважно, кто и куда - помочь спасти котенка, конфетку дать. "Мальчик, пойдем, ты задержан полицией". Все что угодно. "Нет, мама мне сказала оставаться здесь". И нет таких предлогов для взрослых людей, под которыми можно ребенка куда-то увезти. Поэтому если тебя кто-то пытается позвать - стоишь на месте, ну или идешь по своим делам, не соглашаешься», - рассказал Леонов.

Если же ребенка пытаются взять за руку, куда-либо увезти, ему следует максимально громко закричать. Эта ситуация считается опасной - громко кричать тут можно и нужно. Эксперт отметил, что с ребенком можно даже провести репетицию, как громко кричать.