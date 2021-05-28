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Сберегать память предков: Шойгу обозначил вклад «Юнармии» в увековечивание памяти ветеранов ВОВ

Иван Петров
11:45 28.05.2021
Министр обороны констатировал, что численность «Юнармии» в 810 тысяч человек делает ее самым массовым движением в России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня исполняется пять лет со дня основания Всероссийского движения «Юнармия». И этому событию посвящен форум, который так и называется - «Дай пять».

В подмосковном центре «Авангард» в парке «Патриот» собрались делегации юнармейцев со всей страны. Туда же приехал и министр обороны России, Сергей Шойгу. 

«Пять лет пролетели очень быстро. За эти пять лет сделано очень много, но предстоит сделать еще больше. За эти лет нас стало - вас стало! - 810 тысяч. Это огромная цифра, это самое массовое движение в нашей стране. Вы делаете очень многое для того, чтобы сохранить, сберечь, и для вашего поколения, и для будущих поколений, память отцов, дедов, для вас - прадедов. О тех, кто верой и правдой служил нашему Отечеству», - сказал Шойгу, обращаясь к юнармейцам. 

Министр подчеркнул, что благодаря юнармейцам на Дороге памяти увековечено более 300 тысяч имен ветеранов Великой Отечественной войны. 

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