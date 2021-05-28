Ученые обнаружили большую концентрацию ртути в тающих ледниках Гренландии

Тающие ледники Гренландии содержат вызывающие беспокойство концентрации ртути. Ученые забили тревогу, что токсичное вещество попадает в пищевую цепочку.

Исследователи собрали и проанализировали воду из трех рек и двух фьордов возле ледникового покрова. Воду проверили на наличие ртути - исследователи были поражены обнаруженными концентрациями.

Обычно ученые ожидают увидеть в реках от 1 до 10 нг/л растворенной ртути. Эти уровни сопоставимы с каплей токсичного металла размером с крупицу соли в олимпийском бассейне. Между тем в талой воде, собранной в Гренландии, уровень ртути превышал 150 нг/л. Об этом сообщает Daily Express.

Что еще более тревожно, уровни ртути, переносимой так называемой ледяной мукой - осадком, который придает ледниковым озерам молочный цвет, - превышали 2 000 нг/л.

Вероятным источником происхождения ртути может быть сама Земля, а не промышленность. Исследователи не уверены, сохраняются ли эти показатели дальше от ледяного покрова, или же существует риск заражения пищевой цепочки.

Попадание ртути в организм может иметь ряд опасных побочных эффектов, включая повреждение почек и щитовидной железы. Вдыхание паров ртути может вызвать неврологические нарушения, тремор и потерю памяти. Воздействие более высоких доз вещества может привести к смерти.

Результаты исследования также актуализировали опасность, связанную с глобальным потеплением и изменением климата. По данным НАСА, ледяные щиты в Гренландии и Антарктике теряют массу как минимум с 2002 года.