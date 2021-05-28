В США расследуют, вмешивалась ли Украина в выборы США в 2020 году

В Нью-Йорке начали уголовное расследование с целью выяснения, не использовали официальные власти Украины бывшего мэра города и личного адвоката бывшего президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, чтобы оклеветать нынешнего президента Джо Байдена.

Как сообщил источник The New York Times, это расследование никак не связано с расследованием украинских сделок Джулиани. Суть его в том, чтобы выяснить, не служил ли Джулиани каналом для распространения сведений о «необоснованной причастности» к коррупции Джо Байдена и его окружения. При этом президент США категорически опровергает свою причастность к «темным делам» на Украине.

По сведениям газеты, одним из фигурантов расследования является украинский политик, депутат Верховной Рады Андрей Деркач. До этого на Деркача уже были наложены санкции США, как на «агента влияния России».