Хладнокровие и расчет: определена лучшая снайперская команда в армии России

Всеармейский этап конкурса «Снайперский рубеж» завершился в Хабаровском крае. В заключительном состязании снайперы должны были попасть в мишень размером с теннисный мяч, со ста метров, да еще и из неподготовленной винтовки.

Участники двенадцати команд преодолели километровую полосу препятствий. Началась она с двухметровых отвесных стен. Вначале военнослужащие в полном обмундировании и со стрелковым оружием наперевес должны пролезть в небольшое отверстие, а на следующем препятствии на скорость нужно такую же стену перепрыгнуть.

Буквально в нескольких метрах отсюда расположен еще один элемент конкурса - это участок с колючей проволокой, его участники должны проползти меньше, чем за 10 секунд и не зацепить растяжку. За это снимают дополнительные очки.

Кроме того, во время конкурса проверялась и стрессоустойчивость. В самый непредсказуемый момент рядом с полосой препятствий срабатывал взрывпакет. В этот момент боец не должен останавливаться, впадать в панику, а продолжать движение.

Очень хорошо показали себя команды Центрального военного округа и Дальневосточного общевойскового командного училища. Но самой результативной была признана команда Восточного округа. Ее участники заняли призовые места в каждой из номинаций и буквально вырвали победу у команды Центрального округа. Теперь команды-победители готовятся к международному этапу снайперского рубежа, который пройдет во Вьетнаме в этом году.