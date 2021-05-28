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Хладнокровие и расчет: определена лучшая снайперская команда в армии России

Тимур Шерзад
Максим Низкодубов
10:30 28.05.2021
Победители конкурса «Снайперский рубеж» отправятся во Вьетнам - там их ждет международный этап конкурса и честь представлять Россию в борьбе с меткими стрелками из других стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Всеармейский этап конкурса «Снайперский рубеж» завершился в Хабаровском крае. В заключительном состязании снайперы должны были попасть в мишень размером с теннисный мяч, со ста метров, да еще и из неподготовленной винтовки. 

Участники двенадцати команд преодолели километровую полосу препятствий. Началась она с двухметровых отвесных стен. Вначале военнослужащие в полном обмундировании и со стрелковым оружием наперевес должны пролезть в небольшое отверстие, а на следующем препятствии на скорость нужно такую же стену перепрыгнуть.

Буквально в нескольких метрах отсюда расположен еще один элемент конкурса - это участок с колючей проволокой, его участники должны проползти меньше, чем за 10 секунд и не зацепить растяжку. За это снимают дополнительные очки.

Кроме того, во время конкурса проверялась и стрессоустойчивость. В самый непредсказуемый момент рядом с полосой препятствий срабатывал взрывпакет. В этот момент боец не должен останавливаться, впадать в панику, а продолжать движение. 

Очень хорошо показали себя команды Центрального военного округа и Дальневосточного общевойскового командного училища. Но самой результативной была признана команда Восточного округа. Ее участники заняли призовые места в каждой из номинаций и буквально вырвали победу у команды Центрального округа. Теперь команды-победители готовятся к международному этапу снайперского рубежа, который пройдет во Вьетнаме в этом году. 

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