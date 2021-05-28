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Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии

Анна Берестовая
00:47 28.05.2021
Три человека пропали без вести при столкновении грузовых судов в Японии.
Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии
© Фото: pixabay.com
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У берегов Японии, в акватории Внутреннего Японского моря вблизи острова Сикоку, столкнулись друг с другом грузовое судно «Бякко» и зарегистрированный на Маршалловых островах танкер «ULSAN PIONEER».

В результате аварии японский корабль перевернулся. В момент происшествия на его борту находились 12 членов экипажа, девять из которых были спасены. Еще три человека в настоящий момент считаются без вести пропавшими.

На борту второго судна находились 13 моряков. Никто из них не получил повреждений после столкновения. Сам танкер также практически не пострадал. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сейчас поиском пропавших людей занимаются более 10 катеров береговой охраны. Судно «Бякко» занималось перевозкой химикатов, однако о следах утечек сообщений не поступало.

Ранее сообщалось о столкновении японского рыболовецкого судна с российским рядом с Хоккайдо. Инцидент унес жизни трех членов экипажа японской лодки.

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