В стране и мире Детям не показывать: в Сочи арестовали нарушителей в костюмах зверей из мультфильмов Анна Берестовая Молодых людей костюмах мультяшных животных задержали в Сочи. © Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Читайте нас на: В Сочи сотрудники правоохранительных органов произвели задержание молодых людей в ростовых костюмах зверей в мультипликационном стиле. Первоначально в отделение полиции были доставлены трое правонарушителей, после чего к ним присоединился еще один. © ГУ МВД России по Краснодарскому краю На молодых людей пожаловались в связи с тем, что они крайне настойчиво уговаривали прохожих сделать фотографии с ними, после чего требовали за них деньги. В случае отказа, нарушители порядка грубо выражались в ответ с использованием нецензурной лексики. © ГУ МВД России по Краснодарскому краю Задержание произвели сотрудники отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи. В отношении молодых людей были составлены протоколы по факту «Мелкого хулиганства» и назначен арест длиной до пяти суток. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика