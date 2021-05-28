Детям не показывать: в Сочи арестовали нарушителей в костюмах зверей из мультфильмов
Молодых людей костюмах мультяшных животных задержали в Сочи.
© Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В Сочи сотрудники правоохранительных органов произвели задержание молодых людей в ростовых костюмах зверей в мультипликационном стиле. Первоначально в отделение полиции были доставлены трое правонарушителей, после чего к ним присоединился еще один.
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