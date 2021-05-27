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И в теории, и - на практике: военные полицейские показывают мастерство на конкурсе «Военный дознаватель»

Елена Сивонен
09:46 27.05.2021
Новый конкурс армейских игр «Военный дознаватель» проходит в Мурманской области, где служащие военной полиции должны показать как свои знания, так и физическую подготовку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Мурманской области проходит новый конкурс армейских игр «Военный дознаватель», который можно назвать тотальной проверкой выучки военных полицейских - участники должны и теорию знать на отлично, и на практике показать физическую подготовку на специальной сложнейшей тропе.

«Траншея», «Воронки», «Туннель» - это все элементы сложнейшей полосы препятствий. Сегодня на ней впервые работают военные полицейские. При сдаче такого непростого экзамена будет выявлена тройка сильнейших на этапе нового конкурса профмастерства «Лучший дознаватель».

По «Тропе военного дознавателя» военные полицейские идут, преодолевая полосу препятствий на время, показывая хорошую физическую выносливость, а также - готовность выполнять задачи по предназначению в быстроменяющейся обстановке. На пределе физических возможностей - счет идет на секунды. Буквально, задыхаясь, уже перед финишем выполняются самые сложные элементы - эвакуация раненого и осмотр «Места  происшествия» - со сбором улик, наброском схемы и описанием места преступления.

«Беру элемент частички крови, убираю в бумажный конверт, чтобы сохранить его биологическую составляющую. Каждый элемент собирать приходится по-своему тяжело. Потому что его надо и правильно выполнить, и также показать еще наивысший результат по лучшему времени», - рассказал старший дознаватель регионального Управления военной полиции по Северному флоту Михаил Ештокин.

В полной экипировке, с оружием и в бронежилете - участники конкурса осуществляют марш-бросок на полтора километра. Стоящие вдоль дистанции судьи с секундомерами - тоже находятся на своих местах - по нормативу. И все - без права на отдых: полицейские идет сразу на огневой рубеж, где проходит испытание на меткость - стрельба по мишеням из пистолета и автомата.

«Стремление показать себя, продемонстрировать свои лучшие стороны, лучшие качества. Опять же, это хорошее подспорье для продвижения по карьерной лестнице, так как человек проявляет себя не только как офицер, но и как дознаватель, то есть во всех направлениях своей деятельности», - комментирует заместитель начальника регионального Управления военной полиции по Северному флоту Роман Шеин.

Призеры регионального тура представят Северный флот на всеармейском этапе. Кто-то из них, возможно, станет лучшим военным дознавателем России. Победителя определяют до 30 ноября.

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