Перерожденный: как война подарила вторую жизнь отважному разведчику Владимиру Подгорбунскому

Отца будущей легенды советской армии самым жестоким образом убили белогвардейцы. Мать смогла опознать мужа только по вышитому лично ею воротнику рубахи - больше опознавать было просто нечего. Оплакав супруга, Ольга Подгорбунская с двухлетним сыном на руках ушла в партизанский отряд, и первые годы его жизни прошли в тайге.
В 1923 году Ольга снова вышла замуж и переехала в Москву. Там она оставила сына на воспитание родной сестре, а вскоре ее не стало. Тетя не смогла обеспечить Володю необходимым, потому что сама осталась без крыши над головой. Так на тот момент уже 16-летний подросток очутился в Читинском детском доме. Так началась боевая история смелого и отважного солдата, дерзкого и резкого разведчика.
В детдоме Подгорбунский ощущал себя ответственным за младших. Однажды, не раздумывая, бросился в горную реку и спас мальчишку, который едва там не утонул. На день воспитанникам давали по 300 граммов черного хлеба и тарелку супа. А на местных рынках в то же самое время продавали молоко, сметану, мед, кедровые орехи. Так Володя вместе с другими детдомовскими начал воровать. А если кого-то из них ловили, тут же бросался в драку. Подгорбунский обладал неуемным и непростым характером даже в подростковые годы, не говоря уже о зрелости. Это поспособствовало тому, что в какой-то момент он попал в колонию для несовершеннолетних. К совершеннолетию Володя был в арестантской среде словно рыба в воде. Неизвестно, чем бы это обернулось, если бы не повстречавшийся ему танкист.
Репрессированный полковник в свое время партизанил в Сибири, как и мать Подгорбунского. Военный отнесся к парню по-отечески: отдавал часть своей пайки, защищал от нападок. А вечерами рассказывал про танки. Их танкист любил всей душой, восхищался боевой техникой, едва ли не боготворил. И заразил этим молодой пытливый ум подопечного. Однако скоро полковника не стало. Перед смертью он успел взять с 19-летнего Володи слово, что тот станет порядочным человеком. Он не подвел старшего товарища: написал письмо председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину с прошением о досрочном освобождении. Подгорбунскому поверили, и вскоре он стал новобранцем танковой части.
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