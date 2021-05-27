Вопросы истории Вопросы истории Перерожденный: как война подарила вторую жизнь отважному разведчику Владимиру Подгорбунскому Егор Левин Елена Лемутова Как советские солдаты для переправы через Днестр увели у немцев целый понтонный парк? Как танкисты сминали своими гусеницами превосходящие силы врага? © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Отца будущей легенды советской армии самым жестоким образом убили белогвардейцы. Мать смогла опознать мужа только по вышитому лично ею воротнику рубахи - больше опознавать было просто нечего. Оплакав супруга, Ольга Подгорбунская с двухлетним сыном на руках ушла в партизанский отряд, и первые годы его жизни прошли в тайге. В 1923 году Ольга снова вышла замуж и переехала в Москву. Там она оставила сына на воспитание родной сестре, а вскоре ее не стало. Тетя не смогла обеспечить Володю необходимым, потому что сама осталась без крыши над головой. Так на тот момент уже 16-летний подросток очутился в Читинском детском доме. Так началась боевая история смелого и отважного солдата, дерзкого и резкого разведчика. В детдоме Подгорбунский ощущал себя ответственным за младших. Однажды, не раздумывая, бросился в горную реку и спас мальчишку, который едва там не утонул. На день воспитанникам давали по 300 граммов черного хлеба и тарелку супа. А на местных рынках в то же самое время продавали молоко, сметану, мед, кедровые орехи. Так Володя вместе с другими детдомовскими начал воровать. А если кого-то из них ловили, тут же бросался в драку. Подгорбунский обладал неуемным и непростым характером даже в подростковые годы, не говоря уже о зрелости. Это поспособствовало тому, что в какой-то момент он попал в колонию для несовершеннолетних. К совершеннолетию Володя был в арестантской среде словно рыба в воде. Неизвестно, чем бы это обернулось, если бы не повстречавшийся ему танкист. Репрессированный полковник в свое время партизанил в Сибири, как и мать Подгорбунского. Военный отнесся к парню по-отечески: отдавал часть своей пайки, защищал от нападок. А вечерами рассказывал про танки. Их танкист любил всей душой, восхищался боевой техникой, едва ли не боготворил. И заразил этим молодой пытливый ум подопечного. Однако скоро полковника не стало. Перед смертью он успел взять с 19-летнего Володи слово, что тот станет порядочным человеком. Он не подвел старшего товарища: написал письмо председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину с прошением о досрочном освобождении. Подгорбунскому поверили, и вскоре он стал новобранцем танковой части. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Криминальное прошлое не помешало Владимиру: начав войну рядовым пехотинцем, он дослужится до гвардии капитана и командира танковой разведроты. А затем станет и Героем Советского Союза и настоящей легендой армии. К началу Великой Отечественной войны демобилизовавшийся Подгорбунский уже два года работал наладчиком оборудования на фабрике в Иваново. В августе 1941 года его призвали на службу: сначала в пехоту, а позже - противотанкистом. После того как он заслужил первую боевую награду - медаль «За отвагу» - ему присвоили офицерское звание и приняли в партию. Вопреки темному прошлому. «Это было очень важно. Болела душа, что у него так неудачно началась жизнь, что так много плохого сделал. Он, наверное, думал о себе, что ничего хорошего люди о нем думать не могут, а ему хотелось это переломить», - вспоминал о нем сын Героя Советского Союза Владимира Бочковского Александр. Сам Подгорбунский говорил, что война дала ему второй шанс, и он словно родился заново. О переводе в разведку он попросил летом 1943 года. Подгорбунского назначили командиром взвода автоматчиков разведывательной роты 1-й механизированной бригады - в самый разгар боев на Курской дуге. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Всю осень 1-я танковая армия готовилась к дальнейшему наступлению, находясь в районе города Сумы. Отправившись в город по делам, Владимир встретил там девушку - ее звали Аня Белякова, и она служила в банно-прачечном отряде. В свой выходной она вместе с подругой тоже отправилась в город, чтобы заказать в ателье новое платье. Они вместе ехали в кузове грузовика: девушка сияла, предвкушая приятные хлопоты, а Владимир не сводил с нее глаз. Она же, в свою очередь, заметила, что у попутчика на форме разошелся шов. И тут же предложила заштопать. Владимира, о котором с детских лет никто не заботился, это очень тронуло. Позже Подгорбунский признавался: именно в тот момент понял, что вот она - его будущая жена. Позже столкнулся с ней в городе и попытался заговорить. Но от волнения не мог найти слов, разговор не ладился. Единственное, что удалось узнать, - это имя девушки и место расположения отряда. И с тех пор при каждой возможности спешил туда. Аня с холодком встречала поклонника, но всех ее подруг он просто очаровал. Оказалось, Аня держалась строго просто потому, что робела. Подгорбунский казался ей лихим героем, которому она не пара. «Видимо, она считала, что все-таки деревенская, поселковая, неграмотная. А оказывается, душа у нее была богатая, которая нравилась отцу. Однажды он ей и говорит: “Ты знаешь, Аня, в честь нашей дружбы я буду героем”. Она попросту девчонкам это рассказала - они посмеялись, говорят, что надо же, “герой-герой порты с дырой”», - вспоминает дочь Подгорбунского Галина Постникова. Но Владимир отнесся к своему обещанию серьезно. К концу лета 1943 года о нем знало не только командование бригады, но и корпуса, и даже армии. А в сентябре 1943 года на груди того, кого стали называть «Гений разведки», появился орден Красной Звезды. В конце того же года Подгорбунский стал первым, кто ворвался в украинский город Казатин, где, по имевшимся данным, дислоцировались подразделения трех пехотных, двух танковых и одной артиллерийских дивизий, четыре полка, шесть охранных батальонов и другие части вермахта. А в распоряжении командира разведгруппы были только две пушки и два танка и 29 солдат. Гитлеровцы были ошеломлены дерзостью советских танкистов и не понимали, сколько их. Немецкий штаб, пытаясь выяснить, что происходит, получал самые противоречивые сведения. Судьба группы при этом висела на волоске - опаздывало подкрепление. Предстоял штурм города, который фашисты превратили в мощный оборонительный узел. Именно Казатин снабжал боеприпасами и продовольствием немецкую группу армий «Юг» от Черного моря до Брянска. Сюда приходили грузы из Германии, которые затем распределялись по всему фронту. Требовалось не допустить прибытия новых немецких частей и дивизий, но погода также была против наступления советских войск. Разведчики и автоматчики стремительно мчались по улицам, уничтожая огневые точки и живую силу врага. Разбив восемь орудий, они вырвались на привокзальную площадь, и в тот же самый момент туда прибыл поезд со штабными офицерами немецкой танковой дивизии. Подгорбунский приказал сделать по составу несколько выстрелов из танковых орудий, а сам скрылся в переулках. В панике гитлеровцы попытались отбуксировать состав в юго-западном направлении, но по команде Владимира саперы подорвали выходные железнодорожные стрелки. Но вдруг он заметил что-то странное: гитлеровцы в тупике поливали бензином вагоны другого эшелона. Поджечь состав им помешали советские разведчики. Они были ошеломлены, когда открыли двери вагонов: еще минута, и эшелон мог превратиться в крематорий на колесах, в котором сотням людей было суждено сгореть заживо. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Подгорбунский с тревогой смотрел на часы - 08:30 утра, гитлеровцы понемногу пришли в себя, обнаружив, что у них в тылу действует малочисленная дерзкая группа. Сколько еще он сможет продержаться, где подкрепление? Неожиданно на железнодорожных путях с советской стороны замаячили огни - танки заехали на железнодорожное полотно и поехали рельсам. Первый включил фары, остальные ехали за ним. В крайнем удивлении немцы выбегали смотреть, но, когда разобрались, было уже поздно - военная хитрость командира 69-го гвардейского танкового полка полковника Бойко сработала. Сопротивляться оказалось бесполезно. В течение нескольких дней немцы пытались отбить город, но безрезультатно. 1 января 1944 года командир бригады представил старшего лейтенанта Подгорбунского к званию Героя Советского Союза. Так Владимир сдержал данное суженой слово. Война была еще не закончена. В марте 1944 года открылся путь к Днестру, который требовалось форсировать как можно скорее. Через несколько недель новой задачей Подгорбунского стало достигнуть Станислава, нанося удары по отступающему противнику. Именно в Станиславе перекрещивались шоссейные дороги и проходила железнодорожная магистраль. Там группа Подгорбунского попала в засаду. Погиб его друг Лисницкий. Несмотря на потерю, Владимир продолжал командовать взводом. Его самого также ранило. Из ушей пошла кровь, понимал он что-то смутно, но продолжал воевать, продолжал идти, продолжал бой. Закончив разведку на ближних подступах к Станиславу, отряд двинулся обратно. Подгорбунскому становилось все хуже, но надо было вывести отряд во что бы то ни стало. Приехав в штаб, Владимир подошел к комбригу, чтобы доложить о выполненном задании, и упал без сознания. Командование помогло устроить невесте героя перевод в госпиталь, в который его положили. 10 мая 1944 года Анна и Владимир стали мужем и женой. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Следующее сильное ранение Подгорбунский получил на Сандомирском плацдарме в Польше. Владимир частично оглох, был контужен. Стал заикаться. Врачи намеревались комиссовать 28-летнего офицера, а его супруга к тому моменту поняла, что ждет ребенка. Семья уже собиралась отправиться домой, но ситуация на фронте осложнилась, и Владимир не смог остаться в стороне: по подложной справке, которую сделал лично начальник разведки армии, его отпустили из госпиталя, и он вернулся к себе в часть и продолжал воевать. Подгорбунский долго искал бреши в обороне противника, и, не найдя, решил пробиваться стремительным броском. В боях на этом плацдарме он попал в такой переплет, что практически вся советская боевая техника была уничтожена немцами. Подгорбунского ранило в ногу, и ему оторвало стопу. Когда его группа возвращалась в тыл, она нарвалась на засаду. Владимир Подгорбунский погиб от близкого разрыва гранаты. Обстоятельства гибели ярко характеризуют знаменитого разведчика: его хотели вывезти на бронетранспортере, но он уступил свое место другому раненому - своему подчиненному, почти мальчишке. Как и в молодости, Владимир испытывал потребность позаботиться о младших. В тот момент к месту боя прибыл начальник разведки 1-й танковой армии и предложил свой автомобиль, чтобы вывезти героя в тыл. Именно командирская машина привлекла внимание и стала мишенью для нападения из засады, пережить которое легенде армии оказалось не суждено. «Гения разведки» похоронили в польском городе Новая Демба. На память вдове Подгорбунского разведчики отдали медальон. Под фотографией в нем уже много лет хранятся состриженные волосы Володи. Теперь его носит его дочь. Боец, которому командир уступил свое место, пришел проститься с ним. Не в силах сдержать слезы, повторял: «Лучше бы меня убили, у него ведь жена, ребенок будет». Анна Подгорбунская больше никогда не вышла замуж и посвятила жизнь сохранению памяти о муже. Имя Владимира носят улицы в Чите и Казатине, а также несколько учебных заведений. Потому что именно дети были для гения танковой разведки той ценностью, ради которой стоит сражаться и рисковать собой. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Боевой истории отважного и достославного разведчика посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Увидеть его можно на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале программы в YouTube. Как Подгорбунский для переправы через Днестр увел у немцев целый понтонный парк? И как именно его танкисты сминали своими гусеницами превосходящие силы врага? Смотрите в новой серии документального цикла. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика