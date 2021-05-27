СМИ: в дом мэра Оренбурга Ильиных прибыли с обыском

В доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных начались оперативные мероприятия. Как пишет портал Orengrad.ru, рано утром в дом главы города, который он арендует в поселке Экодолье, нагрянули сотрудники правоохранительных органов.

По данным ТАСС, в обысках также принимают участие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Незадолго до этого, 18 мая, оперативные мероприятия проходили в администрации Оренбурга. С чем был связан визит правоохранителей, пока не сообщается.