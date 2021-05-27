«Входные ворота для инфекции»: врач-офтальмолог рассказала о вреде накладных ресниц

Несмотря на свою популярность, накладные ресницы негативно влияют на здоровье человека. В частности, они сдавливают глазные железы и вызывают синдром сухого глаза. Также могут возникнуть и чисто механические травмы при нанесении. Об этом «Звезде» рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По ее словам, накладные ресницы могут вызвать нарушение покрова роговицы, что приводит к попаданию в нее инфекций и развитию такого заболевания, как кератит.

«Могут быть и аллергические реакции. Даже при соблюдении технологии нанесения ресниц и при идеальном использовании, клеевые основы безусловно могут вызвать аллергические проявления. Может произойти и травматизация самого ресничного аппарата - собственные ресницы начинают выпадать, становятся более дефектными, могут менять направление роста, и это тоже серьезная проблема. Могут расти в сторону глазного яблока и травмировать роговицу - опять появляются входные ворота для инфекции», - сказала Шилова.

Профессор отметила, что нет разницы, какого типа накладные ресницы использовать - вред проявится в любом случае. Она отметила, что применение подобного «апгрейда» внешности имеет место быть, и часто, но с точки зрения врачей в нем нет ничего позитивного. Как подчеркнула врач, «вред превышает ту красоту, которую может доставить хозяину, особенно, если ресницы не снимаются и используются годами».