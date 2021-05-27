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Путин заявил об открытии детских центров онкологии и гематологии в регионах России к 2024 году

Алена Миронова
10:00 27.05.2021
Президент России Владимир Путин рассказал об улучшении системы оказания медицинской помощи детям с онкологией и заболеваниями крови.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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К 2024 году откроются детские центры онкологии и гематологии в целом ряде городов России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Центры будут открыты в Воронеже, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

«Чтобы каждый ребенок, столкнувшийся с тяжелой болезнью, получал качественную, высокотехнологичную помощь быстро и в полном объеме. От этого напрямую зависит сбережение жизни и здоровья наших детей, а значит, будущее нашего государства», - заявил глава государства в обращении к участникам конгресса «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике».

Среди важнейших задач в этой области Путин также выделил поставку на службу людям настоящие, поистине революционные открытия в медицине, которые совершаются на сегодняшний день как в России, так и за рубежом, нарастить их применение в лечении детской онкологии, заболеваниях крови, иммунной системы.

Российский лидер подчеркнул, что за прошедшее время в России качественно улучшилась вся система оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови. 

«За последние четыре года в целом по России объем оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю "Онкология" вырос более, чем на 30%», - отметил Путин.

Увеличилось также и количество сложных и уникальных процедур, среди которых, например, трансплантация костного мозга - в прошлом году было сделано в общей сложности 667 таких операций.

Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями. По отдельным же видам заболеваний данный показатель близок к 90%.

«Это очень большое, значимое для нас достижение. И оно отмечено ООН и ВОЗ. Достаточно сказать, что в 1991 году с диагнозом "острый лейкоз" выздоравливало 5% детей, а сегодня данный показатель достигает, как я уже сказал, 90%», - обратил внимание президент.

Глава государства пообещал и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи в этой сфере, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении.

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