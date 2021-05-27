Офтальмолог назвала сутулость одной из причин снижения остроты зрения

Поскольку организм является единым целом, изменения в осанке и костно-мышечной системе могут влиять на кровоснабжение головного мозга и состояние здоровья нервных клеток головного мозга в целом. А значит - влиять и на остроту зрения, так кровообращение глаз зависит напрямую от оба вида артерий - сонных и позвоночных артерий.

Как объяснила «Звезде» офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова, обе артерии берут начало в грудной полости, а часть их - проходит в костном канале. И любая деформация в костной системе сказывается на ширине просвета артерии, на кровоснабжении головного мозга и кровоснабжении глаза.

«Если человек находится в статичной позе, - его гиподинамика начинает страдать. Его кровь находится в состоянии покоя, и до мозга доходит только 20-25 процентов от нужного количества, если происходит какая-то деформация. Если человек сутулый - то это может быть и сколиоз, и деформация позвоночного стола - соответственно, это артериальное кровоснабжение к мозгу - ухудшается», - пояснила профессор.

На этом могут возникать такие заболевания, как глаукома - это атрофия зрительного нерва на фоне нормального внутриглазного давления. Причиной ее являются как раз нарушения в костной системе, нарушения осанки и остеопороз. Они может быть и в детском возрасте. На фоне изменения осанки у детей также может возникать близорукость - заболевание, при котором удлиняется форма глазного яблока.