В стране и мире Тучи песка и мусора: на Омск обрушился мощный ураган Валентина Пескова Облако пыли накрыло один из крупнейших городов России после того, как город-миллионник изнывал от 40-градусной жары. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Огромное облако пыли накрыло Омск. После рекордной жары в 40 градусов, на город неожиданно обрушился ураган. Резкие порывы ветра нагнали тучи песка и мусора, где-то повалило деревья, а небо - заволокло серой пеленой. Пылевая буря замела и дороги, в результате чего резко снизилась видимость на трассах. Вслед за ураганом в регион пришло и резкое похолодание. Днем синоптики обещают до 18 градусов тепла, а ночью будет не выше 13 градусов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика