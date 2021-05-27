10 километров препятствий: в Краснодарском крае начался решающий этап конкурса «Чистое небо»

В Краснодарском крае работают расчеты ПЗРК - им нужно метко и быстро уничтожить все мишени. На дистанции рядом - буквально летят бронетранспортеры - так проходит этап всеармейский этап конкурса по полевой выучке и профессиональному мастерству расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов «Чистое небо», который уже перешел в решающую фазу.

На самом сложном этапе трассы - на старте - напряжение у всех участников конкурса на самом деле зашкаливает. Ведь впереди -10-километровая полоса препятствий. Там будут и огонь, и вода, и главное - трубы переносных ракетных комплексов - главного оружия зенитчиков.

Когда в небе появляются едва различимые для человеческого глаза точки, стрелкам на обнаружение и захват цели отводятся секунды. Помимо ПЗРК на вооружении у каждого - зоркость, глазомер и стальные нервы.

Программа конкурса сверхнасыщенна и каждый его день может стать для участников решающим. В нее входят и стрельба по скоростным воздушным целям «в догон» и навстречу из-за укрытия, стрельба в движении по мишеням, имитирующим ударные вертолеты и беспилотники, работа с пулеметов БТР по наземным целям, а также - преодоление полосы препятствий и электронные пуски ракет. Впереди - заключительный этап.

Победители Всеармейского этапа представят российские Вооруженные силы на международном этапе конкурса «Чистое небо», который пройдет в рамках АрМИ-2021 в Китае.