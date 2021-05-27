Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

10 километров препятствий: в Краснодарском крае начался решающий этап конкурса «Чистое небо»

Виталий Никулин
06:58 27.05.2021
Бойцы преодолевают 10-километровую полосу препятствий на всеармейском этапе конкурса по полевой выучке  и  профессиональному мастерству расчетов переносных ЗРК на полигоне в Ейске.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Краснодарском крае работают расчеты ПЗРК - им нужно метко и быстро уничтожить все мишени. На дистанции рядом - буквально летят бронетранспортеры - так проходит этап всеармейский этап конкурса по полевой выучке  и  профессиональному мастерству расчетов переносных  зенитно-ракетных комплексов «Чистое  небо», который уже перешел в решающую фазу.

На самом сложном этапе трассы - на старте - напряжение у всех участников конкурса на самом деле зашкаливает. Ведь впереди -10-километровая полоса препятствий. Там будут и огонь, и вода, и главное - трубы переносных ракетных комплексов - главного оружия зенитчиков.

Когда в небе появляются едва различимые для человеческого глаза точки, стрелкам на обнаружение и захват цели отводятся секунды. Помимо ПЗРК на вооружении у каждого - зоркость, глазомер и стальные нервы.

Программа конкурса сверхнасыщенна и каждый его день может стать для участников решающим. В нее входят и стрельба по скоростным воздушным целям «в догон» и навстречу из-за  укрытия, стрельба в движении по мишеням, имитирующим ударные вертолеты и беспилотники, работа с пулеметов БТР по  наземным целям, а также - преодоление полосы препятствий и электронные пуски  ракет. Впереди - заключительный этап.

Победители Всеармейского этапа представят российские Вооруженные силы на международном  этапе  конкурса «Чистое  небо», который пройдет в рамках АрМИ-2021 в Китае.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:39 В стране и мире
В Минэнерго заявили о невозможности дефицита бензина в России
05:19 В стране и мире
Японская береговая охрана может задержать судно РФ «Амур» до завершения расследования
04:48 В стране и мире
Капитан «Амура» добровольно принимает участие в разборе инцидента с японской шхуной
03:49 В стране и мире
В России нашли способ в разы сократить употребление антибиотиков
02:19 В стране и мире
Видео
Байден призвал прекратить «эпидемию вооруженного насилия» в США
Популярное
Видео
В мечтах о космосе: за что Гагарин благодарил конструктора КБ Королева Клавдию Соловьеву
Танки воздуха боятся: опубликованы кадры испытаний управляемых ракет «Вихрь» на вертолете Ка-52
Видео
Впервые за 12 лет: россияне увидят редкое астрономическое явление
Контейнерный перевозчик Maersk запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала
Видео
Мать школьницы из Краснодара рассказала, что дочери помогло уйти от преследователя
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.