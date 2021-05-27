Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами приземлился в Домодедово

Самолет Ил-76 МЧС с россиянами, покинувшими сектор Газа, приземлился в аэропорту Домодедово.

Вылет из Каира состоялся примерно в 01:10 по московскому времени. На борту воздушного судна находились 64 гражданина России. Отмечается, что полет прошел в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Этот рейс выполнялся по поручению российского президента Владимира Путина. Напомним, 20 мая глава государства подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа по их желанию.